Tamara Potocka deixou o Centro Aquático de Saint-Denis de maca e com máscara de oxigênioAFP

Publicado 02/08/2024 12:19

Rio - A nadadora Tamara Potocka, da Eslováquia, passou por um susto após concluir a prova eliminatória dos 200m medley da natação, nesta sexta-feira (2), no Centro Aquático de Saint-Denis. Logo depois de finalizar a bateria, a atleta de 21 anos caiu no chão e desmaiou, sendo socorrida às pressas pela equipe médica.

Devido ao incidente, Potocka deixou o local de maca e com uma máscara de oxigênio. Segundo a organização da natação, a nadadora está consciente, mas ainda não tem um quadro mais preciso do seu estado de saúde.

Com o tempo de 2min14s20, a atleta terminou na 23ª posição da bateria eliminatória e não se classificou à fase semifinal da modalidade. Por conta do atendimento de Potocka, a prova seguinte no Centro Aquático de Saint-Denis atrasou.