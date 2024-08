Jucielen Romeu vence na estreia e avança às quartas de final do boxe feminino - AFP

Publicado 02/08/2024 11:46 | Atualizado 02/08/2024 11:50

Rio - Em sua estreia nos Jogos de Paris, a pugilista Jucielen Romeu se classificou às quartas de final da categoria até 57kg do boxe feminino ao derrotar a estadunidense Alyssa Mendoza, nesta sexta-feira (2), na Arena do Norte de Paris. Em uma luta equilibrada, a brasileira cresceu no último e decisivo round, encaixando boas combinações e garantindo a vitória por decisão por decisão divida, com quatro votos a favor e um contra.

A luta começou com Alyssa partindo para cima e encurtando a distância da brasileira, que reagiu aplicando bons golpes na linha de cintura. Ao longo do round, no entanto, a estadunidense conseguiu equilibrar o combate e acertou alguns socos no rosto da brasileira. Jucielen não se deixou intimidar e respondeu com bons socos tanto no rosto quanto na cintura da estadunidense e, com isso, venceu o primeiro assalto por decisão dividida.

O segundo round foi menos combativo, com as duas lutadores mais cautelosas. Apesar de não conseguir encaixar uma combinação, Jucielen controlou a distância e encaixou alguns golpes. Alyssa, por sua vez, soube confundir a brasileira e encaixou algumas combinações, o que acabou fazendo a diferença na nota dos juízes, que deram vitória para a estadunidense.

Com a decisão dividia, as duas pugilistas precisaram ser mais agressivas. Embora Jucielen tenha tomado mais atitude, buscando aplicar alguns diretos e cruzados, foi a estadunidense que encaixou golpes mais limpos e efetivos no início do assalto. Apesar da agressividade de Alyssa, a brasileira soube realizar boas esquivas e aplicar bons contragolpes e boas sequências, o que garantiu uma vitória unânime no último assalto e, consequentemente, da luta.

As quartas de final da categoria até 57kg do boxe feminino acontece no domingo (4), a partir das 6h, na Arena Paris Norte, contra a turca Esra Yildiz Kahraman. Se vencer o combate, Jucielen já grante ao menos uma medalha de bronze para o Brasil.