Brasil está classificado para as quartas de final do basquete masculino - AFP

Brasil está classificado para as quartas de final do basquete masculinoAFP

Publicado 02/08/2024 11:58

Paris - O Brasil está classificado para as quartas de final do basquete masculino. Com a vitória da Grécia sobre a Austrália por 77 a 71, nesta sexta-feira (2), a seleção brasileira conquistou a vaga para a próxima fase da competição. O próximo adversário deve ser os Estados Unidos.

Para chegar às quartas, o Brasil precisava vencer o Japão e torcer por uma combinação de resultados. A seleção brasileira derrotou a japonesa por 102 a 84 , com 33 pontos de Bruno Caboclo, e passou a fazer contas para classificar.

O próximo adversário deve ser os Estados Unidos. Após mais de dez anos, a seleção americana voltou a reunir os principais nomes da NBA, a liga norte-americana de basquete, e desembarcou em Paris com LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry e cia.

O Brasil disputou o mata-mata da Olimpíada pela última vez em Londres 2012. Na ocasião, foi eliminado pela Argentina. Já nos Jogos do Rio 2016, caiu na primeira fase. Esta foi a última participação olímpica, já que não conseguiu se classificar para Tóquio 2021.