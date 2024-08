Brasileira naturalizada portuguesa, Rochele Nunes perdeu nas oitavas de final no judô - Jack Guez / AFP

Publicado 02/08/2024 11:39 | Atualizado 02/08/2024 11:42

A judoca brasileira naturalizada portuguesa Rochele Nunes perdeu a luta das oitavas de final na categoria peso pesado do judô, chegou a ficar desmaiada no tatame e ainda deu um relato emocionante após a luta com a a bósnia Larisa Ceric. Ela chorou copiosamente ao revelar dois dramas vividos em apenas seis meses e abraçou o repórter da TV Globo Marcelo Courrege.



"Não treinei para isso, mas é judô. Eu nem sabia se ia ter condições de estar aqui. Há seis meses eu perdi meu irmão de sete anos e foi muito difícil ser forte. Pela primeira vez na vida eu pensei em desistir. Foi muito difícil. Se eu estou aqui é porque a minha família me apoiou. Não existe dor maior", afirmou à emissora.



Além da perda do irmão, Rochele Nunes também contou que a mãe ainda sofreu com a perda da casa durante as enchentes provocadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul: "Eu ter perdido ele há seis meses e depois minha mãe ter perdido a casa na enchente. Foi muito difícil eu estar aqui mentalmente. Eu me preparei muito mesmo, foi muito sofrido".



Diante de tudo o que passou, a judoca brasileira naturalizada portuguesa explicou o motivo de não ter desistido enquanto sofria o golpe de estrangulamento da adversária, motivo pelo qual desmaiou no tatame e só saiu após ser avalidada elos médicos.



"Estou orgulhosa do meu percurso. É por isso que eu não desisti, eu desmaiei porque não iria entregar de mão beijada. Dói demais, mas eu vou superar. Obrigada, Brasil", completou a judoca de 35 anos, que nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul.