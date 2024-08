Martine Grael e Kahena Kunze não conseguiram medalha - AFP

Martine Grael e Kahena Kunze não conseguiram medalhaAFP

Publicado 02/08/2024 10:57

França - Chegou ao fim nesta sexta-feira o reinado olímpico de Martine Grael e Kahena Kunze na vela. As bicampeãs terminaram a última regata do skiff feminino, categoria 49erFX, na quinta colocação, fechando sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 somente na oitava colocação - lutavam apenas pelo sexto lugar. A parceria da Holanda, com Odile Van Aanholt e Annette Duetz, errou o local na chegada após liderar a Medal Race, mas confirmou o favoritismo, com um terceiro, e levou o ouro na decisão disputada na Marina de Marselha.

O primeiro título olímpico de Martine e Kahena veio nos Jogos do Rio-2016, com elas brilhando na última regata. As brasileiras repetiram a dose em Tóquio, disputado em 2021, também sendo superiores em emocionante decisão, na qual optaram por um percurso diferente das adversárias.

Mas nada deu certo desta vez, elas fizeram uma campanha bem modesta em Paris, correndo riscos, inclusive, de nem disputar a Medal Race, ocorrida nesta sexta-feira. A vaga só veio nas duas últimas regatas, mesmo assim, com Martine e Kahena fora da briga por pódio.

Nesta sexta-feira, em prova com enorme emoção na briga pelas três primeiras colocações, as brasileiras fecharam com honroso quinto lugar, terminando com 112 pontos - na Medal Race os pontos são dobrados e quem faz menos, se beneficia.As três equipes que chegaram à Medal Race brigando por medalha acabou subindo ao pódio. Mas com todas as colocações se alternando na final. As suecas Bobeck e Netzler eram terceiras, mas com o triunfo na última prova, garantiram a medalha de prata, com 76 pontos.Então líderes, as francesas Steyaert's e Picon terminaram apenas na sexta colocação e caíram para terceiro, ficando com o bronze, somando 79 pontos. As favoritas Van Aanholt e Duetz lideravam com facilidade a Medal Race, mas erraram o ponto final e acabaram ultrapassadas por Suécia e Itália. Na base do desespero, tiveram de se esforçar para cruzar em terceiro, correndo riscos, para levar o ouro. Depois de minutos de apreensão e muitas contas, celebraram o triunfo com dois pontos de vantagem - terminaram com 74.