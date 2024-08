Hugo Calderano fez história novamente nos Jogos Olímpicos - AFP

Publicado 02/08/2024 10:39 | Atualizado 02/08/2024 10:40

Paris - O sonho pelo ouro ficou pelo caminho, mas Hugo Calderano ainda pode conquistar uma medalha inédita para o Brasil no tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O brasileiro foi derrotado pelo sueco Truls Moregard por 4 sets a 2, com parciais de 12/10, 16/14, 7/11, 11/7, 10/12 e 11/8, nesta sexta-feira (2), na Arena Paris Sul, e disputará o bronze.

O primeiro set começou com domínio do brasileiro, que chegou a abrir 10 a 4 após uma belíssima troca. Na sequência, o sueco reagiu com oito pontos consecutivos e venceu com a parcial de 12 a 10. No segundo set, Hugo Calderano chegou a abrir 7 a 4, mas Moregard conseguiu empatar. O empate persistiu a cada saque até o brasileiro terminar derrotado por 16 a 14.

O panorama mudou no terceiro set. Após dois sets equilibrados, Hugo Calderano sobrou na terceira etapa da partida e venceu por 11 a 7. No quarto set, o sueco começou melhor, abriu quatro pontos de vantagem no início e administrou até fechar com a parcial de 11 a 7. Já no quinto set, o brasileiro chegou a ficar três à frente, mas sofreu o empate e teve dois set points quebrados antes de vencer por 12 a 10.

O duelo chegou ao sexto set com o brasileiro contra as cordas pela segunda vez, já que a derrota significaria a derrota. O jogo começou com troca de lideranças, mas por volta do 11º ponto o sueco conseguiu quebrar dois saques e abriu três pontos de vantagem. Calderano reagiu e cortou a diferença para um, mas Moregard voltou a abrir e venceu por 11 a 8.

Na disputa pelo terceiro lugar, Hugo Calderano vai enfrentar o francês Felix Lebrun, que foi derrotado pelo chinês Zhendong Fan. O brasileiro já é dono da melhor campanha de um atleta do país e também entre latino-americanos no tênis de mesa na história das Olimpíadas.