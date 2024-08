Australiano Jack Robinson posta foto parecida com a de Medina antes de duelo pela semifinal do surfe - Reprodução / Instagram

Australiano Jack Robinson posta foto parecida com a de Medina antes de duelo pela semifinal do surfeReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 10:13

Rio - Depois de avançar à semifinal do surfe nos Jogos de Paris ao vencer o compatriota Ethan Ewing, nesta quinta-feira (1), o australiano Jack Robinson apimentou o duelo contra Gabriel Medina, pela semifinal da modalidade. Em sua conta no Instagram, Robinson postou uma foto parecida com a do brasileiro, que viralizou pelo mundo.

"Vamos fazer isso", publicou na legenda da imagem, onde o australiano aparece "voando" sobre o mar da praia de Teahupo'o, no Taiti.

A semifinal do surfe masculino iria acontecer nesta sexta-feira (2), mas por conta da falta de condições do mar da Polinésia Francesa, a direção de prova acionou o código vermelho e adiou a disputa de medalhas.

Agora, Robinson e Medina vão se enfrentar neste sábado (3) em busca da vaga na final. Quem vencer a bateria já garante uma medalha e briga pelo ouro com o vencedor da disputa entre o francês Kauli Vaast e o peruano Alonso Correa.