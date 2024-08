Tiago Leifert faz duras críticas a Marta e ao tratamento da imprensa em seu programa no Youtube - Reprodução / Youtube

Publicado 02/08/2024 11:07 | Atualizado 02/08/2024 11:22

Rio - O jornalista Tiago Leifert soltou o verbo contra a Seleção feminina de futebol e o tratamento da imprensa com a rainha Marta em seu programa no Youtube, na manhã desta quinta-feira (1). Para o apresentador, a camisa 10 do Brasil precisa ser cobrada pela expulsão na derrota de 2 a 0 diante da Espanha , na Olimpíada de Paris.

"O que a gente não pode fazer é insistir no 'café com leitismo' de tratar o futebol feminino e a Marta dessa forma. A gente não vai ganhar nada se continuar passando pano. Você vê a postagem de todos [veículos de comunicação], estão errados. Não é 'levanta a cabeça rainha', tem que criticar, tem que pegar no pé, ela é a camisa 10 da Seleção. Ela não pode errar desse jeito. Quando os grandes erram, é porrada pra caramba", reforçou.

Na partida contra a Espanha, na última quarta-feira (31), Marta foi expulsa no final do primeiro tempo, após uma entrada violenta em Olga Carmona ao levantar o pé e acertar a cabeça da adversária. A Rainha deixou o campo chorando e lamentando o cartão vermelho recebido.

Com a derrota, o Brasil correu risco de ficar de fora dos Jogos de Paris e só garantiu vaga nas quartas de final graças a vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália, por 2 a 1, que assegurou a classificação da Seleção como uma das melhores terceiras colocadas.

"Esse 'café com leitismo' só atrasa a vida do atleta. Esquece apoio, dinheiro e patrocínio, estou falando de cabeça de atleta. Aqueles caras como Michael Phelps, Cesar Cielo, Medina, Kobe Bryant... essa mentalidade não tem nada a ver com apoio, ela é de graça. Essa precisa ter e a gente não pode contribuir para não ter. A gente não pode contribuir para o choro de 'eu estava longe da minha família'. Todo mundo está longe da família. É difícil para o americano, para o japonês, para o chinês... Tem coisa que tudo bem, é grana, apoio e estrutura. Mas tem outra que é de graça e não podemos misturar, tem que cobrar", completou.

A seleção brasileira volta à campo neste sábado para enfrentar a anfitriã França, às 16h (de Brasília), no Estádio de La Beaujoire, pelas quartas de final da olimpíada de Paris. Suspensa, Marta vai desfalcar o Brasil e em caso de derrota, a rainha pode se despedir dos Jogos de forma melancólica.