Bárbara e Carol Solberg enfrentaram as holandesas Stam e Schoon - Thomas Samson / AFP

Publicado 02/08/2024 13:14

França - Carol e Bárbara tiveram um jogo duro para fechar a participação na fase de grupos do torneio de vôlei de praia na Olimpíada de Paris, mas conseguiram vencer. Na tarde desta sexta-feira (2), a dupla brasileira virou contra as holandesas Stam e Schoon e conseguiram o resultado de 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/17 e 19/17.

Com o resultado, Carol e Bárbara seguem 100% na Olimpíada de Paris e avançaram em primeiro do grupo. Agora, elas aguardam para saber quem enfrentarão nas oitavas de final.

O início do primeiro set foi marcado pelo equilíbrio entre as duas duplas. Porém, as holandesas conseguiram abrir boa vantagem na reta final. As brasileiras ainda tentaram reagir, mas não conseguiram e terminaram em desvantagem de 16/21.

Apesar de terem largado em desvantagem, Carol e Bárbara conseguiram dar a volta por cima e voltaram com tudo no segundo set. A dupla do Brasil conseguiu ficar à frente do placar durante todo período, apesar de Stam e Schoon terem esboçado reação em alguns momentos. A vitória brasileira por 21/17 levou a partida para o desempate.

No tie-break, a dupla europeia largou na frente, mas as brasileiras conseguiram reagir mais uma vez e tomaram a frente do placar apostando na força do saque. Apesar das holandesas terem endurecido o jogo no fim, Carol e Bárbara não cederam e fecharam o desempate em 19/17.