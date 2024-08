Beatriz Souza ganhou o primeiro ouro do Brasil em Paris - Luis Robayo / AFP

Publicado 02/08/2024 13:46

Beatriz Souza ganhou o primeiro ouro do Brasil na Olimpíada de Paris ao vencer, nesta sexta-feira (2), a israelense Raz Hershko com um waza-ari na final da categoria acima de 78 kg do judô. Além da honra de se tornar campeã olímpica, a brasileira ainda embolsará uma bolada. França -ao vencer, nesta sexta-feira (2), a israelense Raz Hershko com um waza-ari na final da categoria acima de 78 kg do judô. Além da honra de se tornar campeã olímpica, a brasileira ainda embolsará uma bolada.

O ouro em Paris garantiu R$ 350 mil a mais na conta de Bia. O valor pago pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) aos medalhistas de ouro em Paris é 40% maior do que o dos Jogos de Tóquio, disputados em 2021. No caso dos esportes em dupla, grupo, ou coletivos, a quantia é dividida entre os participantes.

Veja o valor das premiações

Individual

Ouro: R$ 350 mil

Prata: R$ 210 mil

Bronze: R$ 140 mil



Grupo (dois a seis atletas)

Ouro: R$ 700 mil

Prata: R$ 420 mil

Bronze: R$ 280 mil



Coletivo (sete ou mais atletas)

Ouro: R$ 1,05 milhão

Prata: R$ 630 mil

Bronze: R$ 420 mil

Rebeca Andrade, Willian Souza e Caio Bonfim, medalhistas de prata, levaram para casa R$ 210 mil. Rayssa Leal e Larissa Pimenta, que foram bronze, receberam R$ 140 mil, enquanto as meninas da ginástica faturaram R$ 56 mil cada uma pelo terceiro lugar por equipes.

Veja quanto cada medalhista faturou em Paris

Beatriz Souza: R$ 350 mil (ouro individual)

Rebeca Andrade: R$ 266 mil (bronze por equipes + prata individual)

Willian Lima: R$ 210 mil (prata individual)

Caio Bonfim: R$ 210 mil (prata individual)

Rayssa Leal: R$ 140 mil (bronze individual)

Larrisa Pimenta: R$ 140 mil (bronze individual)

Flávia Saraiva: R$ 56 mil (bronze por equipes)

Jade Barbosa: R$ 56 mil (bronze por equipes)

Lorrane Oliveira: R$ 56 mil (bronze por equipes)

Júlia Soares: R$ 56 mil (bronze por equipes)