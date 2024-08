Campeã do badminton nas duplas mistas, Huang Ya Qiong recebe pedido de casamento de Liu Yuchen - Arun Sankar / AFP

Publicado 02/08/2024 15:56

Na cidade do amor, a chinesa Huang Ya Qiong recebeu um pedido de casamento pouco depois de subir no pódio para receber a medalha de ouro nas duplas mistas do badminton, nesta sexta-feira (2).

La belle demande en mariage de Liu Yuchen après que Huang Ya qiong ai gagné sa médaille d'or #paris2024 pic.twitter.com/539b6kQ1vi — France JO 2024 (@FranceJO2024) August 2, 2024

Com a medalha no peito, ele foi surpreendida pelo namorado e também atleta participante dos Jogos, Liu Yuchen. Ao contrário da agora noiva, o chinês não se deu bem na competição por duplas masculinas e foi eliminado na fase de grupos.

Mas venceu no amor: entregou um buquê de flores, ajoelhou-se diante de Huang e fez o pedido com um anel, recebendo o sim.

"Hoje eu me tornei campeã olímpica e fiquei noiva. Acho que o anel fica muito bem no meu dedo", brincou a jogadora de 30 anos, que conquistou o ouro ao lado do parceiro de quadra Zheng Siwei.