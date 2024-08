Da esquerda para a direita: Sarah Menezes, Beatriz Souza e Marcelo Theotonio, chefe da equipe brasileira de judô - Reprodução / Instagram

Da esquerda para a direita: Sarah Menezes, Beatriz Souza e Marcelo Theotonio, chefe da equipe brasileira de judôReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 15:21 | Atualizado 02/08/2024 15:27

A ex-judoca Sarah Menezes se tornou a primeira brasileira a ser campeã olímpica como atleta e treinadora. Desde 2021, ela é a técnica principal da equipe de Beatriz Souza, que conquistou a medalha de ouro na categoria acima de 78 kg nesta sexta-feira (2).

Sarah se tornou a primeira lutadora de judô brasileira a chegar ao lugar mais alto do pódio nas Olimpíadas de Londres, em 2012, ao vencer a romena Alina Dumitru, que havia sido a campeã em Pequim-2008.

Campanha de Beatriz Souza

Beatriz estreou nos Jogos de Paris com uma vitória relâmpago contra Izayana Marenco, da Nicarágua, ao aplicar um ippon em apenas 40 segundos de luta. Em seguida, superou a sul-coreana Hayun Kim com um waza-ari no golden score.

Na semifinal, ela derrotou a número um do mundo, a francesa Romane Dicko, novamente no golden score, com um ippon. No duelo decisivo, ela superou a israelense Raz Hershko para conquistar a medalha de ouro.