Izabela da Silva foi uma das representantes do Brasil no lançamento de disco feminino - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 02/08/2024 16:26 | Atualizado 02/08/2024 16:34

Izabela da Silva, do lançamento de disco feminino, foi eliminada na semifinal da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira (2). Ao atingir a marca de 61,68m após três tentativas, ela terminou a prova na 11ª colocação do grupo B e 17ª no ranking geral, ficando abaixo da pontuação necessária para avançar de fase.

Izabela foi a 12ª da ordem a arremessar o disco. Em sua primeira tentativa, conseguiu a marca de 61,68m, que continuaria sendo a sua maior. Após queimar o segundo lançamento, ela foi para a terceira chance precisando de um bom resultado, mas alcançou 61,21m, menos que o arremesso anterior.

Valarie Allman, dos Estados Unidos, conseguiu a melhor marca das semifinais, com 69,59m. Ela, Jorinde van Klinken (Holanda), Melina Robert-Michon (França), Kristin Pudenz (Alemanha), Daisy Osakue (Itália), Sandra Elkasevic (Croácia), Bin Feng (China), Vanessa Kamga (Suécia), Alexandra Emilianov (Moldávia), Irina Rodrigues (Portugal), Claudine Vita (Alemanha) e Marike Steinacker (Alemanha) avançaram.