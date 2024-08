Evandro e Artur não tomaram conhecimento da dupla tcheca no vôlei de praia da Olimpíada de Paris - Thomas Samson / AFP

Publicado 02/08/2024 16:47

Evandro e Artur tiveram fizeram um grande jogo contra os campeões mundiais de vôlei de praia, os tchecos Perusic e Schweiner, e venceram com facilidade por 2 a 0 (21x18 e 21x16). Com o resultado, a dupla brasileira passa em primeiro lugar no Grupo E da Olimpíada de Paris, deixando os adversários em segundo. Os dois times seguem direto para as oitavas de final.



O desempenho muito alto, tanto nos ataques, quando nos saques e bloqueios de Evandro, deixou os campeões mundiais desconfortáveis e mostrou a força da dupla brasileira na briga por uma medalha no vôlei de praia.

No primeiro set, Evandro e Arthur tiveram o domínio do placar em praticamente todo o tempo, a exceção de um 4x5. Ainda assim, a dupla tcheca deu trabalho e buscava a desvantagem sempre que abria para dois pontos com aces ou bloqueios. Os brasileiros conseguiram abrir 18x15 assim, viram a vantagem cair para um ponto, mas fecharam em 21x18.

E no segundo set, Evandro seguiu brilhando nos bloqueios e dividindo com Arthur os ataques precisos para abrir cinco pontos de vantagem na metade da disputa. Com certa facilidade, eles mantiveram essa distância no placar até fecharem o jogo com um 21x16.