Fernando Balotelli representou o Brasil no decatlo dos Jogos OlímpicosKirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 02/08/2024 17:14

França - No primeiro dia de provas do decatlo nos Jogos Olímpicos de Paris, José Fernando Ferreira, o Fernando Balotelli, terminou em 17°, com 4.148 pontos. Estreante em Olimpíada, o brasileiro se destacou nos 100m, prova em que terminou em 12º e bateu o recorde pessoal. Ele também disputou nesta sexta-feira (2) salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e 400m rasos.

Balotelli buscará o pódio neste sábado (3), com as outras cinco provas do decatlo. São elas: 110 metros com barreiras; lançamento de disco; salto com vara; lançamento de dardo; 1.500 metros rasos. No primeiro dia, fechou na liderança o alemão Leo Neugebauer, com 4.650 pontos.

100m

O brasileiro começou bem no decatlo. Ele fechou com o tempo de 10s66 nos 100m rasos, somando 938 pontos e terminando em quarto na primeira bateria Quem venceu a primeira bateria foi o estadunidense Harrison Williams, com 947 pontos em prova de 10s62.

Salto em distância

Em sua primeira tentativa no salto, Balotelli saltou 6m82cm. Na segunda, acabou queimando o salto ao pisar além marca permitida na hora do impulso. No último salto, anotou 7m24cm. O norueguês Sander Skotheim, destaque na categoria, saltou a 8m03.

Arremesso de peso

No arremesso de peso, o Fernando conseguiu 13m97cm como melhor marca, esta na segunda tentativa e 18ª no geral. Na primeira, ele marcou 13m74cm - seu último arremesso foi descartado. O francês Makenson Gletty conseguiu a melhor marca, com 16m64.

Salto em altura

O momento do salto foi a parte em que Balotelli despencou de rendimento e prejudicou seu primeiro dia no decatlo. Ele foi apenas o 19º, com 1m93cm, enquanto Heath Baldwin, dos Estados Unidos, liderou a prova com marca de 2m17cm.

400m rasos

Na última prova do primeiro dia, os 400m rasos, José Fernando Ferreira fechou o percurso em 48seg78 na primeira bateria e terminou com o 16º melhor tempo da prova, liderada por Ayden Owens-Delerme, de Porto Rico, com 46seg17.

Neste sábado (3), serão disputadas outras cinco provas: 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500 metros rasos.