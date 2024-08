Beatriz Souza conquistou primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos de Paris - AFP

Beatriz Souza conquistou primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos de ParisAFP

Publicado 02/08/2024 18:03 | Atualizado 02/08/2024 18:13

França - Demorou, mas saiu a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada de Paris. Nesta sexta-feira (2), sétimo dia de competições,com um waza-ari na final da categoria acima de 78 kg do judô. Nas quadras,também conseguiram bons resultados, confirmando a vaga nas quartas de final.

A maior decepção do dia veio do tênis de mesa., mas ainda terá a chance de disputar o bronze. Confira o resumo do dia na galeria abaixo!