Atleta do Botafogo, Gabriel Soares (à esquerda) foi medalha de prata no no skiff duplo do remo com Stefano Oppo - Bertrand Guay / AFP

Atleta do Botafogo, Gabriel Soares (à esquerda) foi medalha de prata no no skiff duplo do remo com Stefano OppoBertrand Guay / AFP

Publicado 02/08/2024 18:34



A conquista do ouro de Beatriz Souza não foi a única medalha ganha por um brasileiro nesta sexta-feira (2), na Olimpíada de Paris. Só que a prata de Gabriel Soares no remo vai para a Itália. O atleta do Botafogo, que por sinal encerrou um jejum de 60 anos do clube, é naturalizado italiano, país onde foi morar aos oito anos e pelo qual escolheu defender.

Ao lado de Stefano Oppo, Gabriel Soares chegou em segundo lugar, com um tempo de com tempo de 6min13s33 no skiff duplo peso leve do remo masculino. Três segundos depois da dupla da Irlanda, Fintan McCarthy e Paul O'Donovan, medalha de ouro, com 6min10s99.



A medalha de prata é a segunda de um atleta do Botafogo na história das Olimpíadas. A outra foi na edição de Tóquio, em 1964, com Sérgio Macarrão. Ele foi bronze com a seleção brasileira de basquete.



Gabriel Soares é filho de pais brasileiros e nasceu no país. Entretanto, foi para a Itália aos oito anos, junto à mãe, que foi morar em uma vila próxima ao Lago de Como, na região norte italiana. Lá, se formou como atleta.



Apesar de naturalizado italiano e de ter um emprego vitalício na marinha por ser atleta de remo, ele passou a morar no Brasil e a treinar no Botafogo, por causa da amizade com Lucas Verthein.