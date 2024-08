Homem fez gesto racista durante transmissão do skate na Olimpíada de Paris - Reprodução

Publicado 02/08/2024 18:56

França - O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu cancelar a credencial de um funcionário terceirizado da equipe de transmissões da Olimpíada de Paris que foi acusado de fazer gestos racistas durante a disputa do skate street feminino, no último domingo (2). Em mais de uma oportunidade, ele apareceu fazendo sinal de "OK" com as mãos, gesto que nos últimos anos foi utilizado pela extrema direita para formar as letras WP, de "white power" (poder branco).

Durante a disputa, o homem foi flagrado fazendo o gesto duas vezes. Ele aparece ao fundo e dá a impressão de se posicionar propositalmente na câmera, realizando o sinal com a mão direita para baixo.

O homem não é funcionário do COI, mas sim de uma empresa terceirizada. O Comitê optou por cancelar a credencial e não comentar mais sobre o caso.

O gesto de "OK" começou a ser usado pela extrema direita nos últimos anos em fóruns online. Desde 2019, a Liga Anti Difamação dos Estados Unidos passou a reconhecer a atitude como expressão de supremacia branca.