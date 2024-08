Brasil venceu o Cazaquistão nas oitavas de final da disputa por equipes no judô - AFP

Brasil venceu o Cazaquistão nas oitavas de final da disputa por equipes no judô AFP

Publicado 03/08/2024 05:41 | Atualizado 03/08/2024 05:55

Paris - O Brasil estreou com vitória na disputa por equipes do judô nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe brasileira teve 100% de aproveitamento com as mulheres e venceu o Cazaquistão por 4 a 2, neste sábado (3), e enfrentará a Alemanha nas quartas de final, na Arena Campo de Marte, na capital francesa.

O combate começou com vitória da Rafaela Silva sobre Abiba Abuzhakynova após aplicar um Waza-ari e um Ippon. Na sequência, Daniel Cargnin liderava o duelo contra Daniyar Shamshayev com um Waza-ari, mas sofreu um Ippon a 23 segundos do fim, terminou derrotado e empatou a partida por equipes.

O Brasil voltou a ficar na frente do placar com a vitória de Ketleyn Quadros sobre Esmigul Kuyulova por Ippon, mas o Cazaquistão voltou a empatar com Abylaikhan Zhubanazar. O cazaque perdia com um Waza-ari, mas conseguiu aplicar um Ippon para derrotar Rafael Macedo.

O confronto chegou empatado para as últimas duas lutas. A medalhista de ouro Beatriz Souza venceu Kamila Berlikash com um Waza-ari no golden score e colocou o Brasil em vantagem. No último duelo, Leonardo Gonçalves determinou a vitória brasileira após aplicar um Ipoon em Nurlykhan Sharkhan.