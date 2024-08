Brasileiros buscam encerrar campanha no judô com mais uma medalha - Miriam Jeske/COB

Publicado 03/08/2024 07:33 | Atualizado 03/08/2024 08:34

Paris - O Brasil pode conquistar mais uma medalha no judô nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe brasileira venceu a Sérvia por 4 a 1, neste sábado (3), na Arena Campo de Marte, pela repescagem, e se garantiu na disputa pelo bronze.

O Brasil começou bem com uma vitória de Ketleyn Quadros sobre Marica Perisic com um Waza-ari seguido de Ippon, além de nova vitória de Rafael Macedo sobre Nemanja Majdov. Porém, a Sérvia surpreendeu e descontou quando Milica Zabic venceu a medalhista de ouro Beatriz Souza com um Ippon relâmpago.

No quarto confronto, Rafael Silva fez a sua estreia na competição por equipes. O sérvio Aleksandar Kukolj abdicou do ataque e quase não ameaçou o brasileiro, que buscava o ataque sozinho. Com isso, o Baby venceu graças a três punições de shidos, advertências por falta de combatividade.

Após vencer três das primeiras quatro lutas, o Brasil precisava de mais uma vitória nos últimos dois embates para avançar de fase. Rafaela Silva foi ao tatame e conseguiu um Waza-ari com apenas dez segundos. A sérvia Milica Nikolic não conseguiu atacar, recebeu dois shidos e ainda sofreu um Ippon.