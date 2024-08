Leonardo Gonçalves perdeu duas vezes para o alemão Erik Abramov no confronto por equipes contra a Alemanha - AFP

Publicado 03/08/2024 06:45 | Atualizado 03/08/2024 07:05

Paris - O Brasil foi derrotado na disputa por equipes do judô nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe brasileira saiu atrás e conseguiu levar para o desempate, mas foi derrotada pela Alemanha por 4 a 3, neste sábado (3), na Arena Campo de Marte. Os brasileiros vão disputar a repescagem.

O Brasil não começou bem nas quartas de final por equipes. A Alemanha saiu na frente com as vitórias de Igor Wandtke e Miriam Butkereit sobre Daniel Cargnin e Ketleyn Quadros, respectivamente, ambas por Ippon. Porém, a equipe brasileira reagiu com as vitórias de Rafael Macedo e da medalhista de ouro Beatriz Souza para empatar o confronto.

Mais uma vez o Brasil entrou nas últimas duas lutas com o placar empatado, repetindo o cenário do duelo contra o Cazaquistão. Porém, a situação ficou delicada após a derrota de Leonardo Gonçalves diante do alemão Erik Abramov. A esperança brasileira ficou sobre Rafaela Silva, que venceu Pauline Starke para empatar o duelo e forçar o desempate.

O sorteio definiu que o combate desempate seria na categoria acima de 90kg. Leonardo Gonçalves voltou ao tatame, mas foi novamente derrotado pelo alemão Erik Abramov após sofrer um Waza-ari.