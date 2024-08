Ana Luiza Caetano foi eliminada nas oitavas do tiro com arco, mas se despede de Paris com a melhor campanha de uma brasileira em Olimpíadas na modalidade - AFP

Publicado 03/08/2024 06:23 | Atualizado 03/08/2024 08:05

Paris - Ana Luiza Caetano encerrou a primeira experiência olímpica nas oitavas de final do tiro com arco. A arqueira carioca, de 21 anos, foi derrotada pela francesa Lisa Barbelin por 6 a 2, com parciais de 28/26, 26/27, 28/27 e 27/26, neste sábado (3), na Esplanade des Invalides, em Paris.

Em sua primeira participação em Olimpíadas, Ana Luiza Caetano se tornou a primeira brasileira a chegar às oitavas de final do tiro com arco. O Brasil segue com chances de medalha no masculino com Marcus D'Almeida, atual líder do ranking mundial da modalidade.

No tiro com arco, os atletas disputam três sets com três flechas cada. O vencedor do somatório leva dois pontos pela vitória no set. No primeiro set, Ana Luiza Caetano largou na frente, mas sofreu a virada e foi derrotada por 28 a 26.

Já no segundo set, a brasileira e a francesa fizeram uma disputa equilibrada. Ana Luiza Caetano conseguiu três flechas no alvo de 9 pontos, enquanto Barbelin acertou uma no alvo de 8 pontos. Com isso, ela venceu por 27 a 26 e empatou o confronto.

Após vencer o segundo set, Ana Luiza Caetano começou o terceiro set com uma nota 10. A arqueira, no entanto, cometeu um deslize na segunda flecha ao acertar uma nota 8. Barbelin, por sua vez, acertou duas flechas no 9 e terminou com um 10 para vencer por 28 a 27.

A arqueira brasileira começou o quarto set com uma nota 10, mas novamente deslizou na segunda flecha e tirou 8. A francesa, mais experiente, foi mais regular e venceu com a parcial de 28 a 27, determinando a eliminação de Ana Luiza Caetano.