Rebeca Andrade conquistou a segunda prata na Olimpíada de Paris-2024 - Paul Ellis/ AFP

Rebeca Andrade conquistou a segunda prata na Olimpíada de Paris-2024Paul Ellis/ AFP

Publicado 03/08/2024 13:21 | Atualizado 03/08/2024 13:23

vinha treinando um salto mais complexo e que ainda não possui nem nota de dificuldade, mas optou por não utilizá-lo, por ainda não se sentir plenamente pronta para realizá-lo em competições.

Rebeca Andrade pode fazer ainda mais na prova de salto, em que conquistou um ouro em Tóquio e a prata em Paris . A ginasta recordista de medalhas pelo Brasil , mas optou por não utilizá-lo, por ainda não se sentir plenamente pronta para realizá-lo em competições.

"Assim como foi aqui, vai depender muito de como vou estar. Queria muito ter feito, treinei bastante, mas ao mesmo tempo não estava 100% confiante, como eu me sinto fazendo as outras coisas. Não é que estava ruim, estava muito bom. Mas, gente, estou com a minha prata aqui, fiz dois saltos muito bons e eu estou orgulhosa do que eu fiz. Se tiver que fazer, espero que seja lindo também", afirmou em entrevista à TV Globo.



O salto inédito é conhecido como Triplo Twist Yurshenko, com três piruetas em torno do si. Ele nunca foi utilizado em competições oficiais o que, permitiria a Rebeca nomeá-lo com seu nome caso consiga realizá-lo com perfeição em uma disputa oficial. Além de conseguir uma nota ainda mais alta.



Já na história da ginástica artística brasileira e do esporte olímpico brasileiros, Rebeca Andrade não escondeu a alegria pelo que vem conseguindo alcançar em Paris.



"Eu estou muito feliz e orgulhosa por colocar mais uma medalha na história e sendo tão grande para meu país e para o esporte", disse.



Rebeca Andrade explica decisão de ficar fora do solo

A ginasta do Flamengo ainda possui mais duas finais para disputar medalhas, solo e trave, ambas na segunda-feira (5), mas também já faz plano para o próximo ciclo olímpico, de olho no Mundial da Ginástica e da Olimpíada de Los Angeles-2028.

E o plano inicial é ficar fora das provas por equipes e do individual geral, para se poupar. Ela voltou a falar sobre o assunto e explicou melhor o que pensa.

"Individual geral são os quatro aparelhos e, para mim, é muito pesado. Talvez faça salto ou paralela por equipes. O solo, em específico, não vou mais fazer porque exige muito", afirmou, sem ainda colocar um ponto final na questão:



"Vai que dá um tchã na minha cabeça, meu corpo melhora. Vai depender muito do futuro e eu não vejo, só Deus. Nos meus planos não pretendo fazer, mas está tudo certo, fiquem calmos".