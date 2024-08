Rafaela Silva garantiu o bronze para o Brasil na disputa por equipes do judô - Jack Guez / AFP

Rafaela Silva garantiu o bronze para o Brasil na disputa por equipes do judôJack Guez / AFP

Publicado 03/08/2024 13:55

ficar desolada com sua eliminação na competição individual, Rafaela Silva deu a volta por cima e foi peça fundamental para o Brasil garantir neste sábado (3) o bronze na disputa por equipes do judô. Ela ganhou duas das quatro lutas vencidas pelo time brasileiro contra a Itália no confronto decisivo. França - Após, Rafaela Silva deu a volta por cima e foi peça fundamental para o Brasil garantir neste sábado (3). Elacontra a Itália no confronto decisivo.

"Com certeza foi especial, bati na trave cheguei até à semifinal no individual e fiquei sem medalha. A gente conversando todos os dias, quando ia almoçar, jantar, se encontrava na vila e a gente falava: "Essa medalha é nossa, nem que a gente esteja na base do ódio, essa medalha é nossa". A gente não poderia sair daqui sem essa medalha. Poderia ter acabado antes com o ponto de cada um, mas Deus colocou essa última luta na minha mão e eu consegui sair com essa vitória", vibrou Rafaela.

Competir em Paris é um recomeço para Rafaela Silva. Medalha de ouro no Rio, a judoca não foi aos Jogos de Tóquio por conta de uma suspensão de dois anos por doping.

O Brasil venceu os dois primeiros confrontos contra os italianos com Rafael Macedo e Beatriz Souza. Na sequência, Leonardo Gonçalves foi derrotado. Em seguida, Rafaela somou mais um ponto para o Brasil, mas Ketleyn Quadros foi superada e levou o duelo para o desempate. Após ser sorteada, a carioca venceu sua segunda luta e garantiu mais uma medalha para o Brasil.

Veja o que disseram os outros lutadores brasileiros

Beatriz Souza

"Competição por equipe é diferente, aqui a gente luta pelo outro. Tivemos uma semana dura. Por mais que eu tenha tido uma grande realização ontem, eu não podia deixar de ajuda a minha equipe, não poderia sair daqui sem conquistar essa medalha pra todo mundo. Todo mundo aqui merece, todo mundo entregou tudo de si durante toda a semana. Hoje, principalmente. Isso é equipe. É um entregando pelo outro, um se doando pelo outro e ganhando um pelo outro."

Ketleyn Quadros

"Eu estou muito feliz. Realmente é a realização de um sonho perfeito. Poder concretizar essa medalha por equipe tão sonhada. Depois de todo o caos que a gente passou, de toda as emoções que a gente passou, eu acho que era muito merecido essa medalha. Eu fico feliz, porque a gente fez acontecer no tatame apesar das emoções no coração, mas isso faz parte - essa emoção da disputa por equipe. Isso é muito bom de ver nessa hora o que é a união de cada um, o que é a entrega de cada um deixada ali no tatame. Então eu fico muito feliz de ganhar essa segunda medalha olímpica."

Rafael Macedo

"Eu queria muito essa medalha, a gente batalhou demais durante esse ciclo. É a recompensa do nosso trabalho lá no tatame."

Willian Lima

"Cara, eu tenho muito a agradecer a todo mundo. A gente estava ali como um time, muito incrível. Acima disso, parecia uma família. Muita gente no meio do caminho a gente sentiu que foi injustiçado. O pai do sensei Kiko chegou a falecer, então a gente não estava sozinho por ali. A gente estava pelos injustiçados, pelo pai do sensei Kiko, por todo mundo, sabe. Era algo muito maior. Então, quando vieram e falaram para lutar no 73kg, eu falei que eu confiava em mim, que eu acreditava em mim, que tinha potencial. Falei que tanto eu quanto o Cargnin, quem entrasse ia entregar o coração."

Leonardo Gonçalves

"A gente é um time, eu estou ali junto com o Baby, eu sou teoricamente o reserva. Estou preparado, conheço os caras do peso-pesado. A gente merecia esse medalha e graças a Deus veio. Muito obrigado a todos que torceram."