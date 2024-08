Anthony Ammirati acabou prejudicado por seu órgão genital no salto com vara - Kirill Kudryatsev / AFP

Anthony Ammirati acabou prejudicado por seu órgão genital no salto com varaKirill Kudryatsev / AFP

Publicado 03/08/2024 15:23

França - O francês Anthony Ammirati não conseguiu acertar uma de suas tentativas na competição do salto com vara na Olimpíada de Paris, que acontece neste sábado (3), por um motivo inusitado. A imagem da transmissão flagrou que o órgão genital do atleta foi o que derrubou a vara e seu invalidou o salto.

Na Web, a cena viralizou rapidamente e gerou inúmeras piadas. O perfil de Ammirati foi invadido por brasileiros com diversos comentários ironizando o ocorrido.

Após ser atrapalhado por seu órgão genital, Anthony Ammirati teve desempenho ruim no salto com vara e conseguiu a marca de apenas 5,60m. Ele terminou na 15ª colocação e não avançou à final.