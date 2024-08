Seleção brasileira de Basquete irá encarar o Dream Team nas quartas do basquete na Olimpíada de Paris - Mark Terrill/AFP

Publicado 03/08/2024 14:53

Paris - O Brasil irá encarar os Estados Unidos em dois esportes diferentes nos Jogos de Paris. As seleções masculinas de vôlei basquete tiveram os estadunidenses definidos como seus adversários nas quartas das competições neste sábado (3).

No vôlei, o confronto foi confirmado após a vitória da Itália, dona da melhor campanha da fase de grupos, sobre a Polônia por 3 sets a 1 (parciais de 25/15, 25/18, 24/26 e 25/20). Com isso, os Estados Unidos, que terminaram em segundo na classificação geral, irão encarar a equipe comandada por Bernardinho, melhor terceiro colocado.



O jogo irá acontecer na próxima segunda-feira (5). No entanto, ainda não se sabe o horário exato em que as seleções estarão em quadra. Os previstos para as quartas do vôlei masculino são: às 4h, 8h, 12h e 16h (de Brasília).

Já no basquete, o duelo era esperado, mas se confirmou com o triunfo do Dream Team sobre Porto Rico por 104 a 83. A equipe de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e companhia garantiu os 100% de aproveitamento na fase de grupos, se estabelecendo como dono da melhor campanha, e enfrentará o Brasil, um dos dois melhores terceiros colocados.



A tão aguardada partida está prevista para acontecer na terça (6). Porém, o horário só será definido ao fim da fase de grupos, que termina neste sábado (3).