Fernando Balotelli ainda irá disputar os 1.500m para encerrar sua participação no decatlo Ben Stansall / AFP

Publicado 03/08/2024 16:22 | Atualizado 03/08/2024 18:03

Paris - Representante do Brasil no decatlo, Fernando Ferreira terminou na 14ª colocação na classificação geral. Balotelli, como é apelido, conquistou 8.213 pontos nas dez provas da modalidade, atingindo a melhor marca de sua carreira. O norueguês Markus Rooth conquistou a medalha de ouro, o alemão Leo Neugebauer ficou com a prata e Lindon Victor, de Granada, obteve o bronze.

Neste sábado (3), competiu nos 110m com barreira, arremesso de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500m. O melhor desempenho do atleta foi no lançamento de dardos, penúltima prova do decatlo, onde terminou em terceiro na classificação geral, com 70.58, sua melhor marca da temporada.



No primeiro dia de competições do decatlo, Balotelli terminou em 17° lugar, com 4.148 pontos.

O decatlo é uma competição de atletismo composta por dez provas diferentes, realizadas em dois dias. A palavra vem do grego "deka" (dez) e "athlon" (competição), o que reflete a essência multidisciplinar do evento. Esta modalidade de provas combinadas é disputada exclusivamente por homens.



Confira o desempenho de Balotelli nas provas do decatlo

100m: 10seg66 - 12º lugar

Salto em distância: 7,24m - 15º lugar

Arremesso de peso: 13,97m - 18º lugar

Salto em altura: 1,93m - 19º lugar

400m: 48seg78 - 16º lugar

110m com barreiras: 14seg - 5º lugar

Lançamento de disco: 42,86m - 18º lugar

Salto com vara: 4,80m - 8º lugar

Lançamento de dardo: 70,58m - 3º lugar

1500m: 4min49seg73 - 18º lugar