Evandro e Arthur estão invictos na Olimpíada de Paris - Thomas Samson / AFP

Evandro e Arthur estão invictos na Olimpíada de ParisThomas Samson / AFP

Publicado 03/08/2024 17:54

Paris - As duplas brasileiras de vôlei de praia masculino conheceram seus adversários das oitavas de final na Olimpíada de Paris. Evandro e Arthur vão enfrentar os holandeses van de Velde e Immers, neste domingo (4), às 16h (de Brasília). Já George e André entrarão em quadra diante dos alemães Ehlers e Wickler, no mesmo dia, às 5h (também de Brasília).

O holandês Steven van de Velde, que estará em quadra diante de Evandro e Arthur, foi condenado a quatro anos de prisão no Reino Unido, em 2016, pelo estupro de uma menina de 12 anos. Ele cumpriu parte da sentença antes de retornar ao seu país natal e voltou a competir no vôlei de praia em 2017. Na estreia em Paris-2024, recebeu vaias e aplausos das arquibancadas

Até aqui, Evandro e Arthur estão invictos na competição. A dupla não cedeu um set sequer aos adversários e avançou na liderança do Grupo E.

George e André em ação na Olimpíada de Paris Thomas Samson / AFP

Enquanto isso, George e André venceram somente um duelo no Grupo D. No entanto, garantiram vaga direta nas oitavas porque terminaram entre os melhores terceiros colocados.

Os representantes do Brasil buscarão retornar ao pódio após o fracasso da modalidade nos Jogos de Tóquio - a primeira vez em que atletas brasileiros não conseguiram medalhas no vôlei de praia, tanto no masculino quanto no feminino.