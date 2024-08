Ana Carolina Azevedo terminou em último e não avançou à fase final dos 200m feminino - AFP

Publicado 04/08/2024 06:51

Paris - O Brasil não teve bons resultados nos 200m feminino. Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins terminaram entre as últimas em suas baterias, neste domingo (4), no Stade de France, e não avançaram para a fase final da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Lorraine Martins foi a primeira a ir para a pista. A atleta, de 24 anos, terminou em último lugar na quarta bateria com o tempo de 23s68. Já Ana Carolina Azevedo disputou na sexta e última bateria, terminando também em último lugar com a marca de 23s37.

Com a eliminação da dupla, o Brasil não terá representantes na fase final dos 200m do atletismo feminino. O país ainda segue com outros atletas em disputa de outras modalidades do atletismo, neste domingo (4), mas sem expectativas de medalhas.