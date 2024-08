Chayenne da Silva ficou em último nos 400m com barreiras - AFP

Publicado 04/08/2024 07:50 | Atualizado 04/08/2024 07:53

Paris - Não deu para Chayenne da Silva nos 400m com barreiras feminino. A atleta brasileira, de 24 anos, ficou em último lugar na primeira bateria, neste domingo (4), no Stade de France, com o tempo de 56s52.

Kemi Adekoya, do Bahrein, queimou a largada e, por isso, foi desclassificada. A jamaicana Rushell Clayton terminou em primeiro lugar com a marca de 54s32.

Além da jamaicana, a portuguesa Fatoumata Diallo e a norueguesa Amalie Iuel garantiram a vaga na próxima fase da competição. A norueguesa fez a sua melhor marca na temporada.

Chayenne da Silva ficou em 31º lugar no Mundial de Budapeste, na Hungria, em 2023. Ela foi medalhista de prata nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, no Paraguai, em 2022. Ela disputa as Olimpíadas pela segunda vez na carreira.