Eduardo de Deus está na semifinal dos 110m com barreiras - Jewel Samad / AFP

Publicado 04/08/2024 07:11 | Atualizado 04/08/2024 07:12

França - Eduardo de Deus está na semifinal dos 110m com barreiras. Na manhã deste domingo (4), o brasileiro teve bom desempenho e terminou sua série classificatória em terceiro lugar, com o tempo de 13.37. O primeiro colocado da bateria do brasileiro foi o japonês Rachid Muratake, com 13.22, seguido pelo espanhol Enrique LLopis, com 13.28.

Na raia 4, o brasileiro não teve uma grande largada, mas conseguiu se recuperar logo nos primeiros metros. Na metade do percurso, ele assumiu a terceira posição e não perdeu mais.

Segundo brasileiro na prova, Rafael Pereira não conseguiu ter o mesmo sucesso do compatriota em sua bateria. Ele acabou perdendo tempo com o choque em algumas barreiras e chegou na sexta posição, com o tempo de 13.47. Com isso, disputará a repescagem.