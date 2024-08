Georgia Furquim estreou em Olimpíadas nos Jogos de Paris 2024 em 28º lugar no skeet feminino do tiro esportivo - Divulgação / CBTE

Publicado 04/08/2024 08:17

Paris - Georgia Furquim foi eliminada na primeira fase do skeet feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após terminar a primeira parcial da competição em 28º lugar, a gaúcha estreante olímpica voltou a ação neste domingo (4), no Centro de Tiro Chateauroux, e conseguiu subir para o 26º lugar, mas não foi o suficiente para avançar na competição.

O tiro esportivo é uma das modalidades mais tradicionais da era moderna dos Jogos Olímpicos. No skeet, dois pratos são lançados de diferentes lugares, e o atleta precisa quebrá-lo com dois tiros de espingarda, em diferentes posições. No total, são lançados 125 pratos, divididos em cinco séries de 25. Ao todo, Georgia Furquim acertou 111 de 125 alvos.

No primeiro dia de competição, Georgia Furquim acertou 21 de 25 na primeira e terceira série, além de 23 de 25 na segunda série. Já neste domingo (4), a gaúcha acertou 22 de 25 na quarta série e encerrou a participação acertando 24 de 25 tentativas, somando um total de 111 pontos.

Georgia Furquim, de 27 anos, se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar uma vaga olímpica para a prova de skeet feminino do tiro esportivo. Daniela Carraro competiu na modalidade na Olimpíada do Rio de 2016, mas em uma vaga concedida ao Brasil por ser o país sede.

Georgia Furquim ficou em quinto lugar no skeet feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, além de sexto no Campeonato das Américas de Santo Domingo neste ano. No ciclo olímpico, ela também foi ouro na Copa Sudamericana do Rio de Janeiro (2023), bronze no Campeonato das Américas de Lima (2022) e nos Jogos Sul-Americanos de Assunção (2022).