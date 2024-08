Gabi Portilho vê clima de 'revanche' na semifinal contra a Espanha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 04/08/2024 11:30

Paris - O Brasil surpreendeu a anfitriã França nas quartas de final e se garantiu na disputa por medalha no futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A seleção brasileira reencontra a Espanha, na próxima terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no Velódrome, por uma vaga na final. Autora do gol da classificação à semifinal, Gabi Portilho vê clima de "revanche".

"É muito difícil chegar até aqui. Passamos por muitas dificuldades. Classificamos para a semifinal e precisamos de apoio. Sabemos que é um campeonato muito difícil, mas vamos até o final. Vamos com tudo para essa revanche contra a Espanha. Vamos em busca desse pódio e dessa medalha de ouro", disse Gabi Portilho após a vitória sobre a França.