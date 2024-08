Marcus D'Almeida foi eliminado da Olimpíada no tiro com arco - Punit Paranjpe / AFP

Publicado 04/08/2024 11:04

França - Marcus D’Almeida não conseguiu confirmar o favoritismo e. Neste domingo (4), o arqueiro brasileiro foi eliminado nas oitavas de final pelo sul-coreano Kim Woo-jin, a quem chamou de “Simone Biles do tiro com arco”.

“Eu atirei contra a Simone Biles do tiro com arco, ele já tem dois ouros aqui em Paris. Eu sabia que não podia dar espaço para ele, e eu dei. O espaço que eu tinha era de empate, né? Ele fez quase tudo 30. Eu tinha que ter acompanhado”, lamentou o brasileiro.O sul-coreano é o atual recordista olímpico e já conquistou duas medalhas em Paris, uma nas duplas mistas e outra na prova por equipes. Marcus o encontrou mais cedo do que o previsto.“Eu paguei o preço por não ter feito um bom classificatório. Talvez em outra chave seria diferente”, declarou.Com a eliminação de Marcus, o Brasil se despede das disputas do tiro com arcos na Olimpíada de Paris. Ana Luiza Caetano, outra representante brasileira, também não conseguir às finais.