Ana Sátila está nas quartas de final do caiaque crossBertrand Guay / AFP

Publicado 04/08/2024 12:32

França - Ana Sátila está classificada para as quartas de final do caiaque cross na Olimpíada de Paris. Neste domingo (4), a brasileira teve bom desempenho em sua bateria das oitavas e terminou na segunda colocação.

Ana conseguiu fazer uma boa largada e não ficou enroscada com suas adversárias, conseguindo completar seu percurso sem ser atrapalhada pelas outras. A vitória da chave foi da francesa Angèle Hug.



A competição do caiaque cross será retomada nesta segunda-feira (5), a partir das 10h30 (de Brasília), com as disputas das quartas, semi e final.