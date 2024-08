Vibração das jogadoras do Brasil - Natalia Kolesnikova / AFP

Publicado 04/08/2024 17:46 | Atualizado 04/08/2024 18:04

França - Já classificado para as quartas de final , o Brasil venceu a Polônia na quadra Arena Paris Sul por 3 sets a 0, parciais 25/21, 38/36 e 25/14, neste domingo (4), pela última rodada do Grupo B da Olimpíada de Paris. Com o resultado, também assegurou a melhor campanha da primeira fase. A Seleção foi superior durante boa parte do jogo e sofreu apenas no segundo set, quando viu as polonesas reagirem, mas confirmou o triunfo no 11º set point.

O grande destaque do dia foi Gabi, que terminou o jogo com 21 pontos. Rosamaria (18), Thaisa (10), Ana Cristina (10) e Carolana (10) também se destacaram. Na próxima fase, a equipe de Zé Roberto enfrentará a República Dominicana. O jogo está marcado para terça-feira.

Lance do jogo entre Brasil e Polônia Natalia Kolesnikova / AFP

O jogo

A Seleção viu a Polônia começar bem e abrir 7 a 4 no início do primeiro set. A partir daí, porém, o Brasil foi para cima e engatou cinco pontos seguidos na partida.

As polonesas ainda conseguiram retomar a vantagem em determinado momento, mas a Seleção era melhor, pisou o pé no acelerador e abriu 20 a 14 de vantagem. A adversária ainda ensaiou uma reação, mas o Brasil confirmou o triunfo no primeiro set por 25 a 21.

Já o segundo foi emocionante. A Seleção parecia ter o set sob controle e chegou a ter 24 a 19 de vantagem, mas desligou e viu a Polônia virar para 25 a 24. O confronto ficou parelho, mas o Brasil se recuperou do apagão e levou a melhor no 11º set point que teve. Assim, venceu por 38 a 36 em 43 minutos.

Para fechar o jogo, não teve emoção. A Seleção não esteve atrás em nenhum momento do terceiro set e dominou de ponta a ponta. Os bloqueios, que não entraram no segundo set, voltaram a aparecer, especialmente com Carolana. Assim, o Brasil ganhou por 25 a 14.