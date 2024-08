(LtoR) Silver medallist US’ Tom Schaar, gold medallist Australia’s Keegan Palmer and bronze medallist Brazil’s Augusto Akio pose during the podium ceremony for the men’s park skateboarding final during the Paris 2024 Olympic Games at La Concorde in Paris on August 7, 2024.Odd ANDERSEN / AFP - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 07/08/2024 18:57

Augusto Akio, o Japinha, que teve um grande desempenho em sua última volta e garantiu o bronze no skate park masculino. Foi a quinta medalha do Brasil no esporte desde que ele entrou no programa olímpico. França - O Brasil voltou a subir no pódio dos Jogos de Paris nesta quarta-feira (7). A principal notícia do dia veio com. Foi a quinta medalha do Brasil no esporte desde que ele entrou no programa olímpico.