Ana Patrícia e Duda estão invictas nos Jogos Olímpicos de ParisCarl de Souza / AFP

Publicado 07/08/2024 17:23

Paris - Com 100% de aproveitamento, Ana Patrícia e Duda chegaram às semifinais do torneio de vôlei de praia e disputarão medalha na Olimpíada de Paris. A dupla brasileira superou Tina e Anastasija, da Letônia, por 2 sets a 0 (parciais de 21/16 e 21/10), nesta quarta-feira (7) , e avançou às semifinais.

Agora, elas terão pela frente as australianas Mariafe e Clancy, que eliminaram Bárbara e Carol , outras representantes do Brasil em Paris-2024.

"É uma dupla muito chata. Elas têm uma estratégia de jogar bola de segunda. Nós nos enfrentamos muito, então vamos ver o que elas já fizeram contra a gente. Sabemos que vai ser jogão, é mais um passo para a final, então vamos entrar muito concentradas para vencer", declarou Ana Patrícia.

A camisa 1 ainda celebrou a volta por cima no duelo com a Letônia, já que começaram perdendo de 6 a 0: "Viramos uma chave nesse jogo. Foi muito importante vivermos essa adrenalina, essa tensão no início, principalmente para mostrarmos o nosso poder de reação".

Enquanto isso, Duda ressaltou a importância da presença dos familiares nos Jogos Olímpicos. Para ela, é uma alegria imensa poder contar com os pais e o namorado nas arquibancadas.