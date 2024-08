Augusto Akio - Franck Fife / AFP

Publicado 07/08/2024 13:12

França - O Brasil conquistou mais uma medalha de bronze na Olimpíada de Paris. Na tarde desta quarta-feira (7), Augusto Akio, o Japinha, conseguiu o terceiro lugar na disputa do skate park masculino, com uma nota de 91.85. Outros brasileiros na disputa, Pedro Barros ficou na quarta posição e Luigi Cini em sétimo. O ouro ficou com o australiano Keegan Palmer e a prata com o americano Tom Schaar.

A medalha conquistada por Japinha é a quinta do Brasil desde a chegada do skate aos Jogos Olímpicos. Antes, o país faturou três pratas em Tóquio, com Rayssa Leal, Kelvin Hoefler e Pedro Barros, e um bronze com Rayssa na capital francesa.

Como foi a disputa dos brasileiros

Sabendo que a disputa seria extremamente equilibrada, os brasileiros, assim como a maioria dos competidores, decidiram arriscar tudo na primeira volta. Porém, nenhum dos três conseguiu ter sucesso e todos acabaram caindo antes de encerrar a apresentação. Quem conseguiu ficar mais tempo em pé foi Pedro Barros, que errou na reta final e somou apenas 22.10.

A atitude dos brasileiros se manteve na segunda volta. Primeiro da rodada, Augusto Akio fez boa volta, mas se desequilibrou no fim e recebeu 81.34. Luigi Cini mais uma vez não conseguiu ficar em pé e perdeu a nova chance. Já Pedro Barros fez uma grande volta e se colocou na briga pelas primeiras posições, com a nota de 86.41.

Na última rodada, os brasileiros tiveram um desempenho quase perfeito. A exceção foi Luigi Cini, que fazia apresentação espetacular, mas caiu na última manobra. Japinha apresentou uma série com manobras ousadas e garantiu a maior nota do Brasil na final, com 91.85. Último brasileiro na pista, Pedro Barros também conseguiu uma volta incrível, mas ficou atrás do compatriota por 0.20.