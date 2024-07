Ana Patrícia e Duda venceram sets com roteiros totalmente diferentes - Luis Tato / AFP

Publicado 28/07/2024 11:49

Paris - Líderes do ranking mundial, Ana Patrícia e Duda confirmaram o favoritismo na estreia nos Jogos Olímpicos de Paris e superaram as egípcias Doaa Elghobashy e Marwa Abdelhady com tranquilidade. As brasileiras garantiram a vitória em dois sets com roteiros totalmente diferentes (parciais de 21/14 e 21/19).

O primeiro contou com amplo domínio brasileiro. Ana Patrícia e Duda abriram vantagem logo no começo e conseguiram manter o bom desempenho até o final, fechando em 21 a 14.

Já a segunda parcial foi mais equilibrada, disputada ponto a ponto do início ao fim. Apesar do esforço das egípcias, as brasileiras mantiveram a tranquilidade para selar a vitória em 21 a 19.

No Grupo A, Ana Patrícia e Duda entrarão em quadra novamente na próxima terça-feira (30), contra as espanholas Liliana e Paula, às 16h (de Brasília).