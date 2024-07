Ygor Coelho foi derrotado por japonês - AFP

Publicado 28/07/2024 11:42 | Atualizado 28/07/2024 11:42

França - Ygor Coelho estreou com derrota na disputa individual do badminton na Olimpíada de Paris. Neste domingo (28), o brasileiro entrou em quadra contra o japonês Kodai Naraoka, mas acabou derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19.

Apesar do resultado ruim, Ygor conseguiu fazer uma partida disputada contra o número 5 do mundo no badminton. Após ser superado no primeiro set, o atleta do Botafogo liderou durante quase todo segundo e esteve perto de empatar. No entanto, se perdeu na reta final e acabou levando a virada.



Com a derrota, Ygor inicia sua jornada no Grupo J do torneio sem somar pontos. Ele volta a quadra na próxima terça-feira (30), às 9h50 (de Brasília), contra o sul-coreano Jeon Hyuk-jin.