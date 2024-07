Rayssa Leal nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Rayssa Leal nos Jogos Olímpicos de Paris 2024AFP

Publicado 28/07/2024 10:49 | Atualizado 28/07/2024 10:54

Paris - Medalhista de prata em Tóquio 2021, Rayssa Leal vai buscar o ouro inédito nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Atual bicampeã mundial do skate street feminino, a atleta brasileira garantiu vaga na final com o sexto lugar geral na fase classificatória. Será a segunda final olímpica da carreira. A decisão será a partir de 12h (de Brasília), Arena La Concorde, no coração da capital francesa.

Na primeira fase da classificatória, Rayssa errou movimentos que não costuma errar e marcou apenas 59,88 pontos. Já na fase de manobras, a atleta brasileira brilhou, acertou as três primeiras tentativas e teve como maiores notas um 88,87 e 92,68 (sendo essa última a nota de manobra mais alta do dia). No geral, somou 241,43 pontos e terminou em 7º lugar geral.

Não foi o desempenho esperado por Rayssa, mas as notas nas manobras criam esperança pela conquista de uma medalha. Para alcançar o ouro, a nota ideal é aproximadamente 260 pontos, algo que a brasileira não alcançou nas competições do pré-olímpico. A australiana Chloe Covell e as japonesas Liz Akama, Funa Nakayama e Coco Yoshizawa são as principais ameaças na decisão.

Rayssa será a única representante brasileira na decisão. Gabi Mazetto, que fez sua estreia em Olimpíadas em Paris, fez apenas 144,35 pontos na fase classificatória e ficou entre as últimas colocadas. Pamela Rosa também ficou fora da decisão pela segunda Olimpíada consecutiva após anotar 205,23 pontos e terminar fora da zona de classificação para a final.