Brasil ficou fora do revezamento 4x100m feminino e masculino na natação - AFP

Brasil ficou fora do revezamento 4x100m feminino e masculino na nataçãoAFP

Publicado 27/07/2024 09:02

Paris - O Brasil não disputará medalhas nos revezamentos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe brasileira foi eliminada na disputa dos 4x100m feminino e masculino. Finalistas dos 400m livre, Maria Fernanda e Guilherme Costa, o Cachorrão, foram poupados.

No revezamento feminino 4x100m, o Brasil terminou em 12º lugar com o tempo de 3m40s60. Sem Maria Fernanda, que disputa a final dos 400m livre neste sábado (27), às 15h50 (de Brasília), a equipe foi composta por Ana Carolina Vieira, Stephanie Balduccini, Giovana Medeiros e Maria Paula Heitmann.



Já no revezamento 4x100m masculino, o Brasil ficou em 10º lugar com 3m14s22. A equipe masculina também não contou com Guilherme Costa, o Cachorrão, poupado para a final dos 400m livre, às 15h40. Com isso, foram para a piscina Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Gabriel Santos e Breno Correia.