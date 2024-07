Diogo Soares brilhou na ginástica nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Diogo Soares brilhou na ginástica nos Jogos Olímpicos de Paris 2024AFP

Publicado 27/07/2024 08:29

Paris - Diogo Soares brilhou no primeiro dia de disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O ginasta foi bem, terminou a rotação em sexto lugar geral com 81.999 e se aproximou da vaga na final do individual geral. Ele aguarda os resultados dos aparelhos, onde pode disputar mais medalhas.

O melhor resultado de Diogo Soares foi na barra fixa com 14.133, a quarta melhor nota geral. Entretanto, ainda restam duas divisões de países para se apresentar e dificilmente o ginasta brasileiro chegará à final por aparelhos. O compatriota Arthur Nory errou na apresentação da barra fixa e foi eliminado

Já a vaga na final do individual geral é o mais provável para o brasileiro. Diogo Soares teve a sexta melhor nota geral e precisa ficar entre os 24 melhores para disputar a decisão. Os resultados finais serão conhecidos ao fim da terceira divisão, que começa às 15h (de Brasília).

As finais da ginástica masculina acontecem entre 29 de julho e 5 de agosto. Os atletas disputam as provas individuais e também por equipes.

Veja as notas de Diogo Soares por aparelho:

Argolas: 13.033

Salto: 14.200

Barras paralelas: 13.933

Barra fixa: 14.133

Solo: 13.100

Salto: 13.600