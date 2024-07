Carol e Bárbara estreiam com vitória - Miriam Jeske/COB

Publicado 28/07/2024 10:20 | Atualizado 28/07/2024 10:39

Paris - Após a vitória sobre a dupla japonesa formada por Akiko Hasegawa e Miki Ishii, as brasileiras Carol Solberg e Bárbara Seixas falaram sobre a sensação de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Estreante, Carol se mostrou emocionada.

"Eu estava doida para estrear. Foi maravilhoso. Eu fico tentando pensar no jogo e, ao mesmo tempo, é fundamental também saber o privilégio que é estar dentro dessa arena. Ver essa arena lotada... a mais linda que já vi na minha vida pela proximidade com a Torre. Estou muito feliz", afirmou em entrevista ao COB.



Prata no Rio em 2025, Bárbara destacou o retorno aos Jogos Olímpicos, após a ausência em Tóquio. Ela também exaltou a sua parceira.

"Eu já tive uma experiência olímpica. Não consegui classificar para Tóquio, mas fui medalhista no Rio e agora estou aqui. A sensação é de que esse aqui é o meu lugar. Digo isso com toda humildade. A gente que é atleta batalha muito. Estar nesse projeto com a Carol é sensacional. Vamos tentar botar toda essa gratidão e felicidade na quadra"