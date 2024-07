Willian Lima vai disputar a medalha de ouro na categoria até 66kg no judô masculino - LUIS ROBAYO / AFP

Publicado 28/07/2024 11:30 | Atualizado 28/07/2024 11:37

Paris - O Brasil tem uma medalha garantida no judô masculino. Willian Lima venceu Gusman Kyrgzbayev, do Cazaquistão, após aplicar um Ippon no golden score, neste domingo (28), Arena Campo de Marte, e garantiu vaga na final da categoria até 66kg. Ele enfrentará o japonês Hifumi Abe na final, a partir de 12h38 (de Brasília).

Foi um combate muito equilibrado no tempo normal. O brasileiro foi mais agressivo, buscou o ataque e forçou dois shidos, advertências por falta de combatividade do cazaque. Willian Lima, no entanto, foi advertido com dois shidos por falso ataque e deixou o jogo em aberto no golden score.

O duelo seguiu muito equilibrado no golden score. Depois de muita luta, o brasileiro, mesmo cansado, encontrou espaço para aplicar um Ippon e garantir a vaga na decisão olímpica. Com isso, Willian Lima já tem garantida pelo menos a medalha de prata.