Ana Patrícia e Duda avançaram com 100% de aproveitamento no vôlei de praiaThomas Samson / AFP

Publicado 01/08/2024 15:55

França - Campanha perfeita até então nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta quinta-feira (1), a dupla Ana Patrícia e Duda venceu com facilidade as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti por 2 sets a 0 pela última rodada do Grupo A do vôlei de praia.

As parciais da partida foram de 21 a 17 e 21 a 10, com 33 minutos de disputa ao todo. A classificação para a fase de mata-mata da Olimpíada foi coroada sem a perda de um set sequer em três jogos na arena montada aos pés da Torre Eiffel. Isso foi um presente especial para Duda, um dos destaques do jogo principalmente com seu poder defensivo e tempo de reação.

"Aleluia ganhei no meu aniversário, nos outros anos estava difícil. Vinte e seis anos, já perto dos trinta. Mas estou muito feliz por estar comemorando junto com a minha família, depois de 13 anos que a gente não comemorava. Estou muito grata, vencendo os três jogos, tendo essa oportunidade de vencer em Paris. É muito legal", destacou.

Ana Patrícia e Duda, número um do ranking mundial da FIVB em duplas femininas, chegam na reta final dos Jogos Olímpicos como favoritas ao pódio e fortes na luta pelo ouro. As brasileiras voltam à quadra no próximo domingo (4), e aguardam uma das duplas vencedoras da repescagem.