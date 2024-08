Ana Patricia e Duda avançaram para a semifinal - AFP

Publicado 07/08/2024 13:33

França - Únicas representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris no vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda se classificaram para as semifinais. Elas derrotaram a dupla da Letônia formada por Tina e Anastasija por 2 sets a 0 (parciais de 21 a 16/21 a 10) e continuam na luta por uma medalha para o país na capital francesa.

As brasileiras tiveram um começo muito ruim, e chegaram a estar perdendo por 6 a 0. Porém, com uma recuperação incrível, viraram e fecharam o primeiro set por 21 a 16. No segundo set, a dupla brasileira se impôs desde o começo e fechou a partida em incríveis 21 a 10.



Na próxima quinta-feira, as duas voltam a atuar contra a dupla da Austrália formada por Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Solar. O duelo acontece, às 16 h (de Brasília), em Paris.