Duda e Ana Patrícia comemoram ponto em vitória contra as japonesas, nesta segunda-feira (5) - CARL DE SOUZA / AFP

Duda e Ana Patrícia comemoram ponto em vitória contra as japonesas, nesta segunda-feira (5)CARL DE SOUZA / AFP

Publicado 05/08/2024 17:04 | Atualizado 05/08/2024 17:05

A dupla formada por Ana Patrícia e Duda venceu as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0 (21/15 e 21/16) nesta segunda-feira (5), no Estádio da Torre Eiffel, e avançou para as quartas de final do vôlei de praia feminino nas Olimpíadas. As brasileiras demonstraram superioridade do início ao fim e controlaram o jogo.

O primeiro set foi vencido pelas brasileiras com autoridade. A dupla abriu vantagem desde o início da partida, chegando a manter o placar a uma distância de seis pontos. Ana Patrícia e Duda executavam os ataques de forma precisa e realizavam bons saques, além de se aproveitarem de erros das japonesas para chegar aos 21 pontos.

A vantagem no segundo set também foi estabelecida desde o seu início. Ana Patrícia marcou pontos através de cortes, largadas e bloqueios e conduziu o Brasil rumo à vitória, apesar de Duda também ter sido importante, se destacando por se defender atacando em alguns pontos e executar cortes com potência.

A dupla japonesa chegou a crescer no fim diminuindo a distância e marcando pontos em sequência, mas as mulheres brasileiras venceram de forma segura.

Agora, Ana Patrícia e Duda enfrentam a dupla da Lituânia, formada por Tina Graudina e Anastasija Samoilova, nesta quarta-feira (7), pelas quartas de final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos.