Simone Biles e Jordan Chiles fazem reverência a Rebeca AndradeAFP

Publicado 05/08/2024 23:47 | Atualizado 05/08/2024 23:48

França - O Brasil viveu uma segunda-feira de alegrias. O principal destaque foi Rebeca Andrade, que faturou o ouro no solo da ginástica e se isolou como a maior medalhista olímpica da história do Brasil. No surfe, Tatiana Weston-Webb e Gabriel Medina conquistaram a prata e o bronze, respectivamente. A decepção ficou por conta da seleção masculina de vôlei, que foi eliminada com a derrota para os Estados Unidos.

Veja o resumo: